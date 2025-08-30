Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yüzme Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, yüzlerce katılımcı Ortakent Sahili'nden yüzerek Çelebi Adası'na ulaştı ve burada Türk bayrağı açtı.

Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel hale getirilen yüzme etkinliği, 14'üncü kez yapıldı. Aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Ortakent Sahili'nde toplanarak Çelebi Adası'na kulaç attı. Bölgede güvenlik amacıyla kurtarma botları hazır bekletildi. Adaya ulaşan yüzücüler, Türk bayrağı açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
