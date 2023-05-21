Bodrum'da 17'nci Uçurtma Festivali

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, keyifli anlar yaşadı.Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali Gümbet Değirmenler mevkiinde renkli görüntülerle başladı. Her yaş grubundan yüzlerce kişinin katıldığı festivalde müzik ve dans gösterileri yapıldı. Ücretsiz ikramların da olduğu etkinlikte, uçurtmalardan elde edilecek gelirin tamamı Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu'na bağışlanacak. Öte yandan, disleksi farkındalığı için çocuklar tarafından defile düzenlendi. Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, Dünyada çok ünlü disleksi var. Siyasette, sanatta çok sayıda ünlü isim var. Disleksi bir hastalık değildir. Disleksi çocuklar için özel okullar olmadığından dolayı kaynaştırma öğrencisi sıfatıyla ayrıştırılıyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Mustafa Kemal Atatürk gibi çocuklarımıza değer vermek zorundayız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam