Rotary Vakfı ve Bodrum Rotary Kulübü tarafından temin edilen 6 afet yardım konteyneri, Bodrum Belediyesi'nin belirlediği ihtiyaç bölgelerine yerleştirildi. Konteynerlerde jeneratör, matkaplar, aydınlatma malzemeleri, yangın söndürme tüpleri gibi çeşitli destek malzemeleri bulunuyor.

Bodrum Belediyesine bağışlanan 6 afet yardım konteyneri, ihtiyaç bölgelere yerleştirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rotary Vakfı ile Bodrum Rotary Kulübü tarafından temini sağlanan konteynerler, Turgutreis, Bitez, Torba, Çamlık, Kızılağaç Mahalleleri ile Bodrum Belediyesi merkez hizmet binası yakınına konuldu.

Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mücella İsbir, orman yangını, sel felaketleri deprem gibi doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Koordinatör Emel Çakaloğu da daha önceden 28 noktaya konteyner yerleştirildiğini bildirdi.

Afet acil yardım konteynerlerinin içinde jeneratör, delici ve kırıcı matkaplar, seyyar aydınlatmalar, kablolar, el fenerleri, megafon, sedyeler, çadırlar, yangın söndürme tüpleri, ilk yardım çantaları olmak üzere yaklaşık 65 çeşit destek malzemeleri bulunuyor.