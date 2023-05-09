Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde hayvanların deney hayvanı olarak kullanılmaması kararı alındı

Bodrum Belediyesi mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde koruma altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 'deneysiz belediyeler' arasına katılması konusu görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.

Bodrum Belediyesi mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde koruma altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 'deneysiz belediyeler' arasına katılması konusu görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.

Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı, Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıda, 15 madde oylamaya sunuldu.

Meclis Toplantısı'nın en dikkat çeken maddeleri, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik görüşülen 4. ve 10. maddeler oldu. Hayvan haklarına saygılı ve tüm canlıların yaşam hakkının eşit olduğu görüşünü savunan Bodrum Belediyesi, toplantıda sokak hayvanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik 4. maddeyi sunarken hayvanların denek olarak kullanılmasına karşı önlem olarak da 10. maddeyi oylamaya sundu. 10. maddede görüşülen 'deney hayvanı' konusunda Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, Müdürlük olarak hayvan haklarını korumaya yönelik maddenin Meclis'e getirilmesiyle ilgili bilgi aktardı. Konu görüşülürken hayvan haklarına saygı konusunda bir animasyon filmi izletildi.

MESKÜN MAHALLELERE UYARI LEVHASI

Mecliste, Bodrum'un meskün mahallelerinde sürücülerin araçlarını hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla bahse konu meskün mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporunda 53 noktaya 73 tabela takıldığı bilgisi verilirken, gerek görüldüğü takdirde uygun görülen diğer noktalara da levha takılacağı belirtildi. Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

SAHİPLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde koruma altında olan hayvanların sahiplendirilmesi için de çalışmalara devam ediliyor. Belediye'nin internet sitesi üzerinden, merkez ziyaretçileri ve dernekler aracılığıyla sahiplendirme çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirtirken her canlının olduğu gibi sokak hayvanlarının da yaşam hakkına müdahale edilmemesinin insanlık ve vicdan hususlarında önem teşkil ettiğini kaydetti. Başkan Aras, konuya ilişkin şu mesajı yayınladı:

"Bodrum Belediyesi olarak hayvan haklarını korumaya yönelik, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayı meclisinde görüşülen iki önemli madde, hayvanlarımızı korumak için hayati bir önem taşıyor. Birçok kozmetik markası başta olmak üzere hayvanlar denek olarak kullanılırken birçok acıya maruz bırakılıyor. Bu insanlık dışı harekete Bodrum Belediyesi olarak dahil olmamak için önlemler alıyoruz. Çünkü hayvanlar üzerinde yapılan deneylere alternatif bilimsel yöntemler kullanılabilir. Ayrıca sokakta gezen canların korunması için de önlem almak amacıyla birçok uyarı levhasını belli noktalara yerleştirdik. Bu da araçlarını kullanan vatandaşlarımızın algısını artırmak için ve dikkatlerini sağlamalarına yönelik bir çalışma. Araçlarını kullanan vatandaşlarımızın hem kendi güvenlikleri hem de sokak hayvanlarının güvenliği için daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Ayrıca rehabilitasyon merkezlerimizde birçok sevimli dost sahibini bekliyor. Satın alma sahiplen."