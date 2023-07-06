Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde Depremzedelere Yardım Ediyor

Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde depremzede vatandaşlara konaklama imkanı sağlamak için 290 konteyner ev yerleştirdi. Kentte sosyal tesisler, marketler ve sağlık kabini gibi hizmetler de sunuluyor. Bodrum Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından kenti yerel yönetimlere teslim edecek.

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti, depremzede vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bölgede yapılan yenilikler kapsamında, 290 konteyner ev daha bölgeye yerleştirilerek kent, bin 400 vatandaşa konaklama imkanı sağlayacak duruma getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede afet bölgesinde hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde depremzede vatandaşların barınma, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışıyor.

Bodrum'dan bölgeye gönderilen gıda ve giyim yardımlarıyla başlayan çalışmalar sonrası kurulan kentte, vatandaşların daha konforlu olarak yaşamlarını sürdürmeleri için yenilikler de yapılıyor. Bu kapsamda 290 konteyner ev yerleştirilen kent, bin 400 vatandaşa konaklama imkanı sağlayacak.

Konteynerkentte duş, mutfak, oturma grubu, yatak, televizyon, klima ocak, şofben gibi bütün olanaklar vatandaşların hizmetine sunulurken sosyal tesis, depolama alanları, berber, kuaför, kafe, market, çocuk oyun alanları, kütüphane, eczane, sağlık kabini, kreş ve çamaşırhane, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Konteynerkent etrafına yürüyüş ve bisiklet yolları yapılırken altyapı, peyzaj ve çevre güvenliği için çitle çevirme işleri yine Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Dostluk Kenti'nde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kent belirlenecek plan dahilinde bölgedeki yerel yönetimlere teslim edilecek ve Bodrum Belediyesi deprem bölgesindeki görevini tamamlamış olacak.