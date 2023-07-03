Bodrum Belediyesi Bayram Temizliği Yaptı

Bodrum Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince ilçe halkının ve misafirlerin mutluluğu ve huzuru için temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bayram haftasında yaklaşık 6 bin 500 ton atık toplandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçe halkının ve misafirlerin mutluluğu ve huzuru için temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında bayram haftasında yaklaşık 6 bin 500 ton atık toplandı.

Turizm sezonun başlangıcı olan 28 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar 332 personel ile 896,3 ton bahçe atığı ve 2 bin 185,45 ton evsel atık çöpü toplayan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; 26 Haziran ile 1 Temmuz arasında ise 385 personel ile 996,6 ton bahçe atığı, 5 bin 441,865 ton evsel atık olmak üzere toplam 6 bin 438,465 ton atık topladı.

Bayram yoğunluğunun en üst seviyede yaşandığı kentte 24 saat esasına göre hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, verilere göre bayram döneminde iki kattan daha fazla atık topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, temizlik çalışmalarının belediyenin asli görevleri arasında olduğu, atık toplamanın temiz bir Bodrum için tek başına yeterli olmayacağını belirtirken kent paydaşlarının çevre duyarlılığı konusunda daha hassas davranmaları gerekliliğine dikkat çekti.