Bitlis'te Vatandaşlar Sıcak Havada Van Gölü'ne Girdi

Bitlis'te etkili olan sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü'ne girdi. Afrika ve çöl sıcakları Türkiye'deki etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak havada serinlemek için Van Gölü'ne girmek isteyen Bitlisliler ise soluğu Tatvan ilçesinin Yelkenli köyü sahillerinde bulunan plajlarda aldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te etkili olan sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü'ne girdi.

'Eyyamı bahur' olarak bilinen yüksek sıcaklıkların etkisi altındaki Türkiye kavrulurken, sıcaklardan bunalanlar ise çareyi Van Gölü'ne girmekte buldu. Afrika ve çöl sıcakları Türkiye'deki etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sıcak havada serinlemek için Van Gölü'ne girmek isteyen Bitlisliler ise soluğu Tatvan ilçesinin Yelkenli köyü sahillerinde bulunan plajlarda aldı.

Sıcaktan bunalıp serinlemek için göle girdiklerini söyleyen Muhammet Çağrı Kaymaz adlı vatandaş, "Son yılların en sıcak günlerindeyiz. Serinlemek için Van Gölü'ne geldik" dedi. - BİTLİS