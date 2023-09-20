Bitlis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Batarya Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 13 AZ 117 plakalı araç karşı yönden gelen araca çarpmamak için kaldırıma çarpıp takla atması sonucunda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 3 kişi, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam