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Bitlis'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 01 CEM 09 plakalı otomobil, aynı güzergahtaki 33 L 0587 plakalı kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen 13 AV 713 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada A.N.H. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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