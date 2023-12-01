Bitlis'te toprak kayması

BİTLİS - Bitlis'in Şerifbey Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren yağış sonrası Şerifbey Mahallesi'ndeki Esentepe mevkiinde ulaşımın sağlandığı yolda toprak kayması meydana geldi. Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun kısmen kapanması sonrası Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğle saatlerinde toprak kayması sonucu kısmen kapanan yola müdahale ederek tekrar ulaşıma açmaya çalışırken, emniyet güçleri de oluşabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alarak trafiği iki yönlü ulaşıma kapattı.

Yolun yapılan çalışmalar sonrası tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.