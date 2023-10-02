Bitlis'te Sağanak Yağış Sonrası Sel Felaketi

Bitlis'te dün akşam etkili olan sağanak yağışlar sonucunda cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Altyapı zarar görürken, AFAD ekipleri mahsur kalan aynı aileden 4 kişiyi kurtardı.

BİTLİS'te dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokakların sel suları ıle dolduğu kentteki altyapı zarar görürken, mahsur kalan aynı aileden 4 kişi ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte dün akşam etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle su birinkitilerinin olduğu cadde ve sokaklarda trafikte aksamalar yaşanırken, altyapı da zarar gördü. Ekipler, yağış sonrası caddelerdeki suları tahliye ettikten sonra zarar gören elektrik ve telefon hatlarını onardı. Kentin Nur Caddesi'nde yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı.

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Güroymak ilçesinin Çıtak köyüne bağlı İstasyon Mezrası'nda evleri dere kenarında bulunduğu için mahsur kalan aynı aileden Ahmet, Mehmet, Fatih ve Perihan Elçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.