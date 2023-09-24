Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda bozayıya şeker yediren vatandaşın görüntüleri
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden Asım Araboğa'nın, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anlar kameraya yansıdı. Bölgedeki bozayılar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden Asım Araboğa'nın, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anlar kameraya yansıdı.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Kalderayı ziyaret eden, bölgede piknik yapan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.
Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölü'ne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.
Araboğa'nın cep telefonuyla kaydettiği, bozayının şeker yediği anlar, izleyenleri gülümsetti.