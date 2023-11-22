Bitlis'te Minibüs Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolcu minibüsünün istinat duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mersin'e gitmek için Hizan'ın Dayılar köyünden yola çıkan Ş.O. yönetimindeki 13 AAG 121 plakalı minibüs, Sürücüler köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 yolcu, Hizan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS