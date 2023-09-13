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Bitlis'te meyve bahçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meyve bahçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alan zarar gördü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde meyve bahçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Tatvan ilçesinin Hizan Konutları mevkiindeki bir meyve bahçesinde duman yükseldiği ihbarı üzerine yangın söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Meyve bahçesinde başlayıp örtü şeklinde ilerleyen yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 2 hektarlık alan zarar gördü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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