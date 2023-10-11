Bitlis'te mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
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Bitlis'in Mutki ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bitlis'in Mutki ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Mutki'ye bağlı Çatalerik köyünde kayalıklarda 2 keçi mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.
Bölgede çalışma yürüten ekiptekiler, kayalık alana kurdukları iniş hattı sayesinde keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Yaşam