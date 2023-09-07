Bitlis'te inşaat kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, yandaki bina tedbir maksatlı boşaltıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, yandaki bina tedbir maksatlı boşaltıldı. - BİTLİS