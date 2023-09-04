Bitlis'te halk otobüsünde türkü şöleni

Bitlis'te halk otobüsüne binen bir yolcu, söylediği türkülerle sosyal medyada gündem oldu. Emekli öğretmen Reşat Kitapçı'nın yolculuk esnasında söylediği türküler, binlerce kişi tarafından beğenildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te halk otobüsüne binen bir yolcu, söylediği türkülerle sosyal medyada gündem oldu.

Bitlis'te halk otobüsüne binen ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Reşat Kitapçı adlı vatandaş, yolculuk esnasında söylediği türkülerle sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Adem Güleş adlı vatandaşın sosyal medyaya videoyu yüklemesinden kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından beğenildi. Bitlis'in son halk ozanı olduğu öğrenilen Reşat Kitapçı, yolculuk esnasında türküler söyleyerek mükemmel bir yolculuk keyfi yaşattırıyor. O esnada şoförün ara ara türkülere katılması cep telefonlarına yansıdı. Videoyu binlerce kişi izlerken, beğenilerin ardı arkası kesilmedi. - BİTLİS