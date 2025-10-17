Haberler

Bitlis'te Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Kara Kovan Balında Hasat Dönemi Başladı

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında üretilen kara kovan balının hasadı başladı. 2 bin çeşit floradan elde edilen balın kalitesi, bilimsel olarak kanıtlandı ve bu yıl yüksek verim bekleniyor. Kilosu 3 bin ile 3 bin 500 TL arasında değişen kara kovan balı, yerel ve uluslararası pazarda ilgi görüyor.

BİTLİS'in 2 bin 500 rakımlı yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilen kara kovan balında hasat dönemi başladı. Floradan elde edilen kara kovan ballarının hasadı yaklaşık 20 gün sürüyor.

Kentte söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. En büyük özelliği, bölgedeki 2 bin çeşit floradan elde edilen ve katkısız olan ballar, bölgedeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli kentlerine gönderiliyor. Kalitesi bilimsel olarak kanıtlanan Bitlis kara kovan balının prolin değeri yüksek olması nedeniyle her yıl yapılan çeşitli yarışmalarda da ödül alıyor. Kilosu 3 bin ile 3 bin 500 TL arasına değişen fiyatlara alıcı bulan kara kovan balında üretici, bu yıl yüksek verim bekliyor.

Bitlis'teki arıcılar, doğal şartlarda yetiştirdikleri arılardan elde ettikleri balı, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle hasat ediyor. Özellikle nem oranı düşük ve sıcaklığın dengeli seyretmesinin bal kalitesini artırdığını ifade eden balcı Serdar Nevzat Ersan, "Üç defa üst üste altın bal ödüllü kara kovan balımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 bin kovanda üretim yapıyoruz. Her kovandan bu yıl 12 kilograma yakın bal elde ediyoruz. Bu ürünlerimiz bin yıllık geleneğimiz olan eski tip kovanlarımızda üretiyoruz. Bulunmuş olduğumuz bölgede ise 2 bin çeşit bitki bulunuyor. Bunların 200'ü endemik yani yöreye has başka yerde bulunmayanlardan oluşuyor. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolteden oldukça memnunuz. Bütün üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon dilerim" dedi.

