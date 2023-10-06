Bitlis'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul ziyaretlerine devam ediyor

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul ziyaretlerine devam ediyor.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen okul ziyaretlerine Çağlayan ve Fatih ilkokulları ile devam edildi. Ziyaret çerçevesinde okuldaki 380 öğrenciyle bir araya gelen polisler, polislik mesleği hakkında bilgilendirmeler yaparak, öğrencilerle birlikte polis telsizinden merkeze anons geçtiler. Etkinlik çerçevesinde ayrıca öğrencilere boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edildi. - BİTLİS