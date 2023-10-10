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Bitlis'te boş asfalt tankeri şarampole devrildi

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Yaşam Haberleri

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde boş asfalt tankeri şarampole devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, tankerin boş olması faciayı engelledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde boş asfalt tankeri şarampole devrildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DVS 326 plakalı asfalt tankeri, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, tankerin boş olması ise muhtemel bir faciayı engelledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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