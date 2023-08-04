Bitlis'te bir kadın girişimcinin başarı hikayesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Nurşen Alp, biriktirdiği para ve ailesinin desteğiyle kendi işini kurarak lokanta sahibi oldu. Alp, her gün hazırladığı ev yemeklerini müşterilerine sunuyor ve başarısını çalışarak işini kurabilmenin önemine vurgu yaparak kadın girişimcilere tavsiyelerde bulunuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Nurşen Alp, uzun süre çalıştığı lokantayı biriktirdiği para ve ailesinin desteğiyle satın alarak kendi işini kurdu.

Sahil Mahallesi'nde bir lokantada 9 yıl önce işe başlayan Alp, biriktirdiği parayla iş yeri açmaya karar verdi.

Ailesinden de bu konuda destek alan Alp, 2 yıl önce satılacağını öğrendiği çalıştığı lokantaya talip oldu.

Patronuyla anlaşarak lokantayı satın alan Alp, her gün hazırladığı ev yemeklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Daha önce çalışanı olduğu iş yerinin şimdi sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Alp, "İş yeri sahibi ablam gibi gördüğüm biriydi ve burası ona aitti. Ben de onun çalışanıydım. Çalışırken biriktirdiğim parayla burayı devraldım. 2 yıldır ben işletiyorum. Beraber çalıştığım kadınlarla ev yemekleri hazırlıyoruz." diye konuştu.

Her insanın çalışarak işini kurabileceğini belirten Alp, "Kadın girişimcilere tavsiyem, kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey olmaz." dedi.

Müşterilerden Yaşar Beyazıt ise "Çevremdekilerle sürekli buraya geliyorum. Yemekleri gayet güzel. Kadınlar yemek hazırlarken çok emek veriyor. Bu nedenle yemeklerin tadı ve kıvamı da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.