Bitlis'te 40 yıldır değirmencilik yapan adam 9 çocuk büyüttü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Abdullah Ak (66), 40 yıldır değirmencilik yaparak 9 çocuk büyüttü.

Tatvan'a bağlı Sahil Mahallesi'nde 1983 yılından beri değirmencilik yapan Abdullah Ak, genç yaşta başladığı değirmenciliği aralıksız 40 yıldır yaptığını ve gücü yettiği müddetçe de yapmaya devam edeceğini kaydetti. Eski usul değirmende gerek kendi ürünlerini gerekse vatandaşlar tarafından getirilen arpa ve buğdayları öğüterek geçimini sağlayan ve aslen Muşlu olan Ak, gençlik yıllarında hamallıktan kazandığı parayla değirmeni ustasından satın aldı.

O günden bugüne geçen 40 yıllık zaman diliminde sürekli aynı işi yapan Ak, bu işten hem emekli oldu hem de ailesinin geçimini sağladı. Değirmen sayesinde 9 çocuk büyütüp okuttuğunu ifade eden Abdullah Ak, "40 senedir değirmende tek başıma çalışıyorum. Hamallıkla bu değirmeni aldım. Bu değirmen eski sistemdir ve değiştirmek istemedim. Vatandaşlar tarafından getirilen arpa ve buğdayları öğütüp un yapıyorum. Allah güç kuvvet verdikte ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Köyden gençlik yıllarımda geldiğim zaman hamallık yaptım. Para kazanınca da hem bu değirmeni hem de evimi satın aldım. Bura sayesinde 9 çocuk büyütüp okuttum. Yaşım 65 halen çalışıyorum ve çalışmaktan da memnunum. Dükkan komşularım hepsi beni tanırlar ve bana saygıda kusur etmiyorlar, ben de onlara sevgi ve saygı gösteriyorum. Benim müşterilerim başımın tacıdır. Zaten vatandaşlar olmasa bizlerde olmazdık. Müşterilerimin sayesinde burayı çalıştırıyorum" diye konuştu.

Biret Balkın adlı vatandaş ise Abdullah Ak'ın iyi bir değirmenci olduğunu belirterek, "Kaç yıldır beraberiz ve ben onun müşterisiyim. Buğdayımızı ve arpamızı getirip burada öğütüyoruz. İyi bir esnaftır" dedi. - BİTLİS