Bitlis Tatvan'da 300 Dönümlük Mesire Alanı Açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 300 dönüm arazi mesire alanı haline getirildi.

Tatvan Belediyesi tarafından Çağlayan Çayı kenarında inşa edilen mesire alanı törenle hizmete açıldı.

Programda katılan Vali Oktay Çağatay, bölgenin en büyük mesire alanlarından birini inşa ettiklerini söyledi.

Projenin ilçe halkını mutlu ettiğini anlatan Çağatay, "Terör belasının defedilmesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla kavuştuğumuz şu güzelliği, vatandaşlarımızla böyle güzel yerlerde yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah, böyle güzel hizmetlerin devamını bekliyoruz. İlimize, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de "Bu projemiz 300 dönümü kapsıyor, 200 dönümünü tamamladık. İlçemizde mesire alanı sıkıntımız vardı, büyük bir ihtiyaçtı. Ailelerin güzel zaman geçirebileceği ve dinleneceği uygun bir yer yoktu. Vatandaşların hizmetine sunmak için burada oluşturduğumuz mesire alanında şelale, tiyatro mekanı, şifalı su havuzu, kameriyeler, barbekü, spor alanları, mescit, lavabolar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve etkinlik alanları var." diye konuştu.

Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kamu kurum amirleri, eski milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaş katıldı.