Bitlis Ahlat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Yaşam Haberleri
Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazada otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana geldi.
Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye kaza Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Beldesinde meydana geldi.
13 AAR 783 plakalı otomobil 3 römorklu 13 AAP 960 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu araçta bulunan 1 kişi ölürken, 1 kişide hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla hayatını kaybeden vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam