Bisikletten Düşüp Ölen Öğrencinin Namazını Dedesi Kıldırdı
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Burdur'da bisikletiyle beton zemine düşerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Batuhan Aktaş'ın cenaze namazını dedesi Bahri Aktaş kıldırdı.
Burdur'da bisikletiyle beton zemine düşüp hayatını kaybeden Batuhan Aktaş'ın (11) cenaze namazını dedesi emekli imam Bahri Aktaş kıldırdı.
Burdur'daki olay, dün saat 19.30 sıralarında Taşkapı Köyü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bisiklet süren Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Aktaş, 2 metre yüksekten okulun bahçesine düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Yakınları Batuhan'ın ölümü haberi üzerine hastane önünde gözyaşı döktü. Cenazesi yakınları tarafından morgdan alınıp Taşkapı Köyü'ne götürülen Batuhan Aktaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Batuhan Aktaş'ın cenaze namazını dedesi emekli imam Bahri Aktaş kıldırdı.