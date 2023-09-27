Bisikletli Telefonla Konuşurken Düştü

Adana'da cep telefonuyla konuşurken bisikletiyle ters yönde ilerleyen bir kişi dengesini kaybederek düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, düşen kişinin telefon görüşmesine devam ettiği görüldü.

ADANA'da cep telefonuyla konuşarak giden bisikletli, dengesini kaybedip düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan bisikletlinin telefonu bırakmayıp konuşmasına devam ettiği görüldü.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Obalar Mahallesi'nde cep telefonuyla konuşurken bisikletiyle ters yönde ilerleyen kişi, karşıdan gelen dolmuş yakınından geçerken dengesini kaybedip düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yere yığılan kişi telefon görüşmesini sürdürdü. Çevredekiler yardıma koşarak, onu ayağa kaldırmaya çalıştı. Bir süre oturan, ayağa kalktıktan sonra da görüşmesine devam ettiği görülen kişi, bisikletine binip bölgeden uzaklaştı.