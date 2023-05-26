Bisiklete Sıkışan Sare'nin Ayağını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde Seren Gezen'in bisiklet tekerine sıkışan ayağını, itfaiye ekibi kurtardı. Olay dün saat 18.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Fatih Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte bisiklete binen 4 yaşındaki Seren Gezen'in ayağı bisikletin arka tekerlekte bulunan demirlerine sıkıştı. Çevrede bulunanlar küçük çocuğa yardıma koşup ayağını kurtarmaya çalışmalarına rağmen başarılı olamadı. Olay yerine gelen Bucak Belediye İtfaiyesi kurtarma ekibi, bisiklet demirlerini keserek, minik Seren'in sıkışan ayağını kısa sürede kurtardı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından yapılan Seren, Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan muayenede, minik kızın önemli bir rahatsızlığının olmadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam