Bisikletçilerden Trafik Terörüne Karşı Açıklama

İstanbul Kadıköy'de polis kontrolünden kaçan otomobil sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün için Bursalı bisikletçiler bir araya geldi.

Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 60 bisikletçi hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün ve 'Trafik terörüne dur demek' için Nilüfer Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son günlerde basında yer alan, bisikletli kazası haberlerindeki trajik artışı üzülerek takip ediyoruz. Dünyadaki gelişmişlik seviyesi, bisiklet kullanımındaki yaygınlık ile ölçülüyorken, maalesef ülkemizde her güne yeni bir bisikletli ölümü haberi ile uyanıyoruz. Trafikte bisikletlilerin görülmemesi, fark edilmemesi, kötü yollar, plansızlık, denetimsizlik, caydırıcı cezaların olmaması ve seyir halindeyken kurallara uymamayı alışkanlık haline getiren eğitimsiz sürücüler nedeniyle özellikle biz bisikletliler, canımızdan oluyoruz! Çünkü bizim kafamızdaki kasktan başka bir korumamız yok. Bisikletli ölümlerine artık dur diyoruz! Bütün yetkililere sesleniyoruz. Yetersiz bisiklet yolları artırılmalı ve doğru şekilde doğru ölçülerde bisiklet yolları yapılmalı, ceza yasaları caydırıcı şekilde yeniden düzenlenmeli, sürücü kurslarındaki eğitimin niteliği artırılmalı, denetimler çoğalmalı, kural tanımamakta ısrar eden sorumsuz sürücülere karşı medeni ülkelerdeki gibi caydırıcı cezalar uygulanmalı, trafikte başkalarının hayatını tehlikeye sokan, canına kasteden sürücülere ağır yaptırımlar uygulanarak zorunlu psikolojik destek programları uygulanmalı. Çünkü kamu yönetiminin görevi olan bu düzenlemelerin hiçbirisi, bir kişinin dahi canından daha kıymetli değil! O sebeple 'Bisikletime çarparsan ölürüm!' diyoruz, 'En az 1,5 metre bisikletten uzak dur' diyoruz. Bir bisikletli arkadaşımızın daha ölümüne tahammülümüz yok. Bütün sürücüleri ve yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz. İstanbul'da yaşanan bu korkunç cinayet artık bu ölümlerin sonu olsun. Doğanay Güzelgünü'nü ve geçmişte ölen tüm bisikletlileri saygıyla ve rahmetle anıyor, geride kalanlara baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Bisikletçiler, yapılan açıklamanın ardından bisiklet kazalarında hayatını kaybeden kişiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. - BURSA