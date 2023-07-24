Bisiklet Sezonu Açıldı: İşleri Yoğunlaşan Esnaf Uyarıyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bisiklet sezonu açılırken, işleri yoğunlaşan esnaf alışveriş yapacak vatandaşların kadro tipine, jant sayısına ve tekerlek grubuna dikkat etmesi konusunda uyarı yaptı.

Okulların yaz tatiline girmesi ile hava sıcaklıklarının artması sonrasında bisiklete ilgi çoğaldı. Bazı vatandaşlar bodrumlarından çıkardıkları bisikletlerine bakım yaptırırken, bazı vatandaşlar ise yeni bisiklet arayışına girdi. Özellikle güzel havalarda hem ulaşım hem de spor amacıyla sıkça tercih edildiği bilinen araçlardan birisi olan bisikletler, lastik tipi, jant sayısı, kadro boyu ve kadro tipiyle farklı kullanım amaçlarına göre türlere ayrılıyor. Alışveriş yapacak vatandaşların kullanım şartlarına göre bu kriterlere dikkat etmesi gerektiğini aktaran bisikletçi esnafı, genel olarak dağ bisikletlerinin en dayanıklı grup olduğunu belirtti. Şehir ile yol bisikletlerinin hız açısından daha iyi olmasına rağmen tekerleklerinin inceliği sebebiyle tramvay yolu gibi bazı yerlere sıkışabildiğine vurgu yapan esnaf, çocuk bisikletlerinde ise vites tercihinin gereksiz maliyetlere yol açtığını dile getirdi.

"Okulların tatile girmesiyle beraber bisiklete ilgi çoğaldı"

Eskişehir'de esnaflık yapan Süleyman İmamoğlu, bisiklet sezonunun başlamasıyla taleplerin yoğunlaştığını söyledi. Yeni bisiklet almayı düşünen vatandaşlara yönelik bazı tavsiyelerde bulunan İmamoğlu, "Okulların tatile girmesiyle beraber bisiklete ilgi çoğaldı, işler yoğunlaştı. Aynı zamanda gurbetçilerimiz de gelmeye başladılar. Talep çok oluyor, biz de kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Genellikle 1 ve 5 yaş arası çocuk grubu, bisikleti yan teker olmadan kullanamıyorlar. Çocuklara vitesli bisiklet tavsiye etmiyorum. Vites grubu, ortaokul çağına gelmiş çocuklar için daha uygun. Dolayısıyla buna dikkat edilmeli, fazla da para verilmemeli. Jant herkesin boyuna göre değişir. Yetişkinler için 26 janttan başlar, 27 buçuk ve 29 şeklinde devam eder. Bir de disk fren ile pabuç fren farkı var. Çocuklarımız ve gençlerimiz genellikle disk freni tercih ediyorlar. Pabuç fren biraz daha kısa ömürlü olduğu için disk fren ön planda. Biz de mağazalarımızda sattığımız bisikletlerde disk fren olmasına dikkat ediyoruz. Güncel fiyatlarımız 3 bin 500 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor" dedi.

"Kadro tipinde çelik ağır olur ancak alüminyum daha hafiftir"

Alüminyum kadro ile bisiklet türünün de çok önemli olduğuna değinen İmamoğlu, tekerleğin tramvay yolu gibi yerlere sıkışmaması için kalın tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Dağ bisikletlerinin genel olarak en dayanıklı ve en çok satılan tür olduğunu aktaran esnaf Süleyman İmamoğlu, "Kadro tipinde çelik biraz ağır olur ancak alüminyum daha hafiftir. Dağ bisikletleri genellikle arazide kullanıldığı için teker patlaması gibi durumlarda alüminyum kadro, bisikletin bir yerden bir yere taşınmasını daha da kolaylaştırır. Bunun için alüminyum kadro önemlidir. Öte yandan lastik de çok önemli bir detaydır. Her yerden tramvay geçtiği için ince tekerlekli bisikletler bazı noktalara sıkışabiliyor. Onun için ben kalın tekerlekli bisikletler alınmasını tavsiye ediyorum. Yol ve şehir bisikleti dediğimiz zaman insanların aklına ince teker geliyor, çünkü onlar daha hızlı gidiyor. O açıdan tabii ki kullanımı rahat oluyor ancak kalın tekerlekli dağ ve arazi bisikletlerinin tekerlekleri hem kolay kolay patlamaz hem de bir yerlere sıkışmaz. Dolayısıyla kalın tekerleklilerin en uygun lastik grubu olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR