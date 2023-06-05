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Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği İnegöl'de Öğrencilere Kitap ve Oyuncak Dağıttı

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği İnegöl'de Öğrencilere Kitap ve Oyuncak Dağıttı

Yaşam Haberleri

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği, İnegöl ilçesinde birinci sınıf öğrencilerine kitap, kitaplık ve oyuncak dağıttı. Çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği, İnegöl ilçesinde birinci sınıf öğrencilerine kitap, kitaplık ve oyuncak dağıttı. Çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye ilkokulunda alkışlanacak bir projeye imza atan Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ve ekibi birinci sınıf öğrencilerine oyuncak, sınıfları için kitaplık ve yaş düzeyi uygun kitaplar hediye etti. Çocukların mutlulukları yüzünden okunurken, Başkan Hakan Çil'e sarılan çocuklar teşekkür etti.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakan Çil, "Çocuklarımızın geleceğini çok önemsiyoruz. Okumaları, okuma alışkanlıklarını kazanmaları için kitaplarımızı çocuklarımıza hediye ettik. Sınıflarına kitaplıklar getirdik ve oyuncaklar dağıttık. Biz çok memnun olduk, çocukların mutluluğuna şahitlik ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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