Bir mahallenin muhtarlığı 100 yıldır aynı ailede

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bakletepe Mahallesi'nin muhtarlığı yaklaşık 1 asırdır aynı aile tarafından yürütülüyor. Mahallenin 24 yıldır muhtarlığını yapan Naci İşkol, görevini severek sürdürdüğünü ve bir dahaki dönemde de aday gösterilirse yine hizmet için yapacağını söyledi.

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı 100 hane ve 572 nüfusu olan Bakletepe Mahallesi'nin muhtarlığını, yaklaşık 1 asırdır aynı aile yürütüyor. 24 yıldır mahallenin muhtarlığını yapan Naci İşkol (52), dedesinin yaklaşık 20, 104 yaşında ölen babasının ise 54 yıl muhtarlık yaptığını söyledi. İşkol, "Görevimi severek sürdürüyorum. Bir dahaki dönemde de mahalle sakinleri beni aday gösterirlerse yine onlara hizmet için bu görevi seve seve yaparım" dedi.

İpekyolu ilçesinin Baklatepe Mahallesi'nin muhtarlık görevini yaklaşık 1 asırdır İşkol ailesi sürdürüyor. Ailenin 3'üncü kuşak muhtarı Naci işkol, muhtarlık mührünü 1999'da babasından aldı ve son yerel seçimlerde de yeniden muhtar seçildi. 24 yıldır muhtarlık yapan 5 çocuk babası İşkol, daha önce köy, 2012 ise kentin büyükşehir olmasıyla mahalle statüsü kazanan Baklatepe'ye hizmet ettiğini belirtti. İşkol, tarihini tam bilmemekle birlikte dedesinin yaklaşık 20, 1945'te muhtar olan ve 104 yaşında hayatını kaybeden babasının da 54 yıl muhtarlık yaptığını söyledi.

Mahallenin imamı Abdulgaffar Çeşit ise muhtar Naci İşkol'dan memnun olduklarını belirterek, "6,5 yıldır bu mahallede imamlık yapıyorum. Çok iyi bir muhtar. Güzel hizmetleri ve güzel diyaloglarından dolayı herkes tarafından seviliyor" ifadelerini kullandı.