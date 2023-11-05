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Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı

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Yaşam Haberleri

Sibel Turnagöl, eşine ait otomotiv şirketinin binasında restoran açarak çalışmalarına devam ediyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik'le evlenerek şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

Mekanda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi de yapıyor.

Turnagöl'ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv'in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı. Maslak Sofra adını taşıyan mekan, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

Sibel Turnagöl restoranında masa toplarken objektife yansıdı.

MASA SİLİP SİPARİŞ ALIYOR...

Sibel Turnagöl, patronu olduğu Maslak Sofra'da her gün canla başla çalışıyor, hemen her işe el atıyor. Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu oto sanayide restoran açtı... Hem patron, hem garson

Kaynak: Magazinkolik / Yaşam

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