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Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti

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Bir camii imamının ezan okurken kullandığı makam, büyük tepki çekti. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili "Hoca acaba vatandaşlara camiye gelin diye mi kızıyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüde bir cami imamının ezanı farklı bir makamda okuduğu duyuluyor. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Maaşına kesinti yapmışlar", "Böyle de okunmaz ama", "Ezan-ı şerif mi okuyorsun Allah'a isyan mı ediyorsun belli değil" şeklinde yorumlar yapıldı.

MONTAJ OLABİLİR Mİ?

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları da görüntülerin montaj olabileceğini belirterek "Eğer doğruysa bu imam hakkında gereken yapılsın" diyerek Diyanet'i göreve çağırdı.

Montaj mı gerçek mi? İmamın okuduğu ezanın makamı tepki çekti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (2)

Can Reno:

bence o imam degıl köyün delisi mikrofonu ele geçirmiş

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Martin Sikertel:

Ankara'nın göbeğinde; 100. Yıl'da okunan ezan da çok farklı değil. Savaş çıktı zannediyorum, maalesef hocalar daha çok bağırınca, ezanın makamını bozunca daha çok sevap kazandıklarını düşünüyorlar. Güzel dinimizden zorla soğutuyorlar insanı.

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