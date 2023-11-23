Nevşehir'de bulunan ve yaklaşık 100 yaşında olduğu belirtilen anıt ağacın Japon Soforası olduğu ortaya çıktı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü tarafından yapılan bir proje çalışması sırasında keşfedilen ağacın türü ve yaşı uzmanları bile şaşırttı. Ağacın Kapadokya bölgesinde başka bir örneği bulunmuyor ve anıt ağaç olarak tescillenmesi bekleniyor.

Bir asır sonra fark edildi, yaşı uzmanları bile şaşırttı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bulunan ve yaklaşık 100 yaşında olduğu belirtilen anıt ağacın Japon Soforası olduğu ortaya çıktı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü tarafından hazırlanan bir proje çalışması sırasında Uçhisar Kasabasında fark edilen ağacın hem türü, hem de yaşı uzmanları bile şaşırttı. Akasya olarak bilinen ancak Japon Soforası türünden olduğu tescillenen ağacın Kapadokya bölgesinde başka bir örneği de bulunmuyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü tarafından hazırlanan rapor sonrası Japon Soforası için, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından anıt ağaç olarak tescillenmesi bekleniyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın, tespit edilen Japon Soforası ağacının anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli çalışmaların başladığını söyledi. Doç. Dr. Altın İHA'ya yaptığı açıklamada; "Nevşehir ilinin anıt ağaçları projesi çalışması sırasında sahada tespit ettiğimiz ağaçlardan bir tanesi. Bu ağaç; Türkiye için egzotik bir tür olan Japon Soforası. Bu ağacın ana vatanı Çin ve Japonya olduğu biliniyor. Kendi vatanında 25 metre boylanabilen bir ağaç. Özellikle burada gördüğümüz ve asırlık olduğunu düşündüğümüz bu ağacın çatlaklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Japon Soforaları kent iklimine uyum sağlayabilen ağaçlardan. Özellikle park ve bahçelerde sık kullanılan bir ağaç türü" şeklinde konuştu.

Ağacı önemli kılan bir başka konunun ise Kapadokya'da bulunması olduğunu söyleyen Altın; "Bu ağacımız Uçhisar Kasabasında bulunan Lütfiye Hatun camiinin bahçesinde yer alıyor. Lütfiye Hatun camii 1905 yılında yapılan asırlık bir camii. Ayrıcı köşk minare dediğimiz bir minare türüne sahip olan bir cami. Bu ağacımızda caminin tarihine tanıklık eden bir ağaç" dedi. Türkiye'de bu tür ağaçların örneklerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Altın; "Bu ağaç türü birçok iklime adapte olabilen bir ağaç. Burada bulunan bu ağacımızın en büyük özelliği bahçesinde bulunan tarihi cami ile özdeşleşmesi ve bu caminin tarihine tanıklık etmesi açısından oldukça önemli bir ağaç. Ayrıca şu ana kadar Türkiye'de tespit edilen bu yaşta bir Japon Soforası bulunmuyor" ifadelerini kullandı.