Yazın bitmesiyle dönüşe geçen göçmen kuşlar, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Mehmetçik Anıtı'nda muhteşem bir görsel şölen oluşturdu. Göçmen kuşlar, milli mücadelede önemli bir yeri olan bölgede görüntülenerek anıta kondu.

Binlerce göçmen kuş, Mehmetçik Anıtı'nda görsel şölen oluşturdu

ANKARA - Yazın bitmesiyle dönüşe geçen göçmen kuşlar dönüş yollarında bulunan Ankara'nın Polatlı ilçesinde görsel şölen oluşturdu.

Kışı geçirecekleri bölgelere göç eden binlerce göçmen kuş göç yolu üzerinde bulunan Ankara'nın Polatlı ilçesinde görüldü. Göçmen kuşlar, 22 m yüksekliğinde ki Sakarya Meydan Muharebesi'nin de gerçekleştiği yerde hayatını kaybeden Mehmetçikler anısına yapılan Kartaltepe mevkiindeki Mehmetçik Anıtı'na kondular. Milli mücadelede önemli bir yeri olan bölgede göçmen kuşların görüntüsü muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.