Bingöl Üniversitesi Arıcılık Merkezinde Bal Hasat Etkinliği Düzenlendi

BİNGÖL Üniversitesi Arıcılık, Araştırma, Geliştirme Merkezinde, Uluslararası birçok dalda ödül alan Bingöl balında hasat etkinliği düzenlendi.

Uluslararası birçok dalda ödül alan Bingöl balının hasadı için tören düzenlendi. Bingöl Üniversitesi'ndeki törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ramazan Çakan katıldı. Programa katılanlar arıcılık tulumlarını giyerek yeni sezon mahsulü hakkında bilgi aldı. Rektör Çapak ve Belediye başkanı Erdal Arıkan Bal peteklerde bulunan ince tabakayı uyguladı. Hazır hale getirilen petekler sağım makinasından geçirilerek süzme işlemi yapıldı. İlk hasadı yaptıklarını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, 'Artık Bingöl balı kendi ispatladı. Dünya şampiyonu bir bal, birçok yarışmada dünya dereceleri var. Biz de Bingöl balımızın daha da bilinir olması ve hak ettiğini bulabilmesi için aşağı yukarı 4-5 yıldır bal hasatları şenlikleri yapıyoruz. Geçen yıl ilçelerimizden bir tanesinde yapmıştık, bu yılda üniversite kampüsümüzün içerisinde arıcı kompleksin olduğu yerde bu şenliğini yapıyoruz. Bu hasat şenliğinde de mümkün olduğu kadar balın farkındalığını ortaya koymak balımızın olması gerektiği yerde olması için çalışmalar sarf ediyoruz. Bereketli bol kazançlı bir dönem olmasın diliyorum' dedi.

Belediye Başkanı Arıkan ise üniversitenin pilot üniversite seçilmesiyle balcılığın gelişmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Arıkan, 'Dünya markası haline gelen balımızın markalaşması noktasında, çok daha hızlı hareket etmeliyiz. Avrupa birliği yolunda tescil noktasında da çok önemli bir girişim var. Ben inanıyorum ki burada kurumların iş birliğiyle bu çalışmalar sonuçlanınca Bingöl balı dünyada çok daha fazla bir farkındalık oluşturacak ve bilinen tanınan bir bal olacak ve bu markalaşma sürecini de inşallah bu kısa sürede tamamlayacağız' diye konuştu. (DHA)