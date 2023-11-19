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Bingöl'ün Karlıova ilçesine mevsimin ilk karı düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. İlçede yaklaşık bir haftadır devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrası ile Bahçeköy kar yağışıyla beyaza büründü. AFAD İl Müdürlüğünce, beklenen sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle vatandaşlara sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.