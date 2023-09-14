Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, kaza, Karlıova karayolu Bohane mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DKS 17 plakalı saman yüklü kamyon, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kazada kamyon içindeki sürücü yararlanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kamyonla birlikte devrilen samanlar ise kaza yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL