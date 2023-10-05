Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Abdurrahman Çaculdak'a ait tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk dışarı çıkarıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde, Abdurrahman Çaculdak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğun yakınları tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.
Yanan ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşam