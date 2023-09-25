Bingöl'ün Genç ilçesinde köyde çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Tepecik mezrasında çıkan örtü yangını, hızlı müdahale ile evlere sıçramadan söndürüldü. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir köyde çıkan örtü yangını, evlere sıçramada söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Tepecik mezrasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otların tutuşması ile başlayan yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü. - BİNGÖL