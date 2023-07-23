Bingöl'deki tarlalarda renk cümbüşü

Bingöl'deki merkez ovasındaki tarlalardaki renk cümbüşü, dron ile görüntülendi. Bingöl merkeze bağlı Dik Köyü'ndeki arpa, buğday, mısır ve sürülmüş tarlaların sunduğu renk cümbüşü, doğaseverlerin dikkatini çekti. Kentte doğa fotoğrafçısı Kenan Nihat Elçi tarafından görüntülenen tarlaların manzarası, görenleri mest etti. Ova köylerindeki tarlalar, dron ile görüntülendi.