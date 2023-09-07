Bingöl'de Yorgun ve Bitkin Halde Bulunan Kukumav Kuşu Tedavi Edildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin karakol bahçesinde yorgun ve bitkin halde bulduğu kukumav kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin karakol bahçesinde yorgun ve bitkin halde bulduğu kukumav kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma personelince 2 ay önce Yolçatı Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesinde yorgun ve bitkin halde bulunan kuşun uçamadığı tespit edildi.

"Baharat" adı verilen ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne (HAYDİ) teslim edilen kuşun bakım ve tedavisi yapıldı.

Sağlığına kavuşturulan ve kukumav kuşu, doğaya salındı.