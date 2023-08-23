Bingöl'de Uzunsavat köyü yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BİNGÖL merkeze bağlı Uzunsavat köyü yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Uzunsavat köyü yakınında saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 25 personel ile müdahale edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)