Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, iki kamyonun karıştığı olayda bir kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan kişi ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de iki kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon Genç Köprüsü mevkisinde park halindeki bir kamyona arkadan çarptı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.