Bingöl'de Sıcaktan Bitkin Düşen Kargaya Yardım

Bingöl'de sıcaklardan bitkin düşen kargayı bir vatandaş elindeki pet şişeden ile su dökerek serinletti. Vatandaşın yardımıyla karga bir süre serinledikten sonra uçup gözden kayboldu.

Bingöl'de sıcaklardan bitkin düşen kargayı bir vatandaş elindeki pet şişeden ile su dökerek serinletti.

Bingöl merkez Uydukent Mahallesi'nde sıcaktan bunalan karga, bir vatandaşın koluna kondu. Elindeki pet şişe ile su içirmeye çalışan vatandaş, sıcaklardan bunalan kargayı üzerine su dökerek serinletti. Kendisini serinleten vatandaşın elinde ve omuzunda bir süre bekleyen karga, daha sonra uçup gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL