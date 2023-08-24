Bingöl'de Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de ormanda bulunan bir barakada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL'de bir barakada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde orman içinde bulunan bir barakada sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın yarım saatte AĞAÇLARA sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.