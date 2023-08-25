Bingöl'de LPG Tankerinde Gaz Sızıntısı Kontrol Altına Alındı

Bingöl-Genç kara yolunda bir LPG tankeri üzerinde meydana gelen gaz sızıntısı, AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınarak kontrol edildi. Sızıntının önlenmesi için gerekli önlemler alındı ve sızıntının devam etmediği tespit edildi.

Bingöl'de gaz sızıntısı yaşanan LPG tankeri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince, güvenli bölgeye alınarak kontrolü yapıldı.

Bingöl-Genç kara yolunun akaryakıt istasyonu mevkisinde 34 FEV 203 plakalı LPG yüklü tankerde, gaz sızıntısı meydana geldi.

Sürücü, ilaçla tankere müdahale ederek sızıntıyı önledi.

Gerekli kontrollerin yapılması için bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi, tankeri güvenli bölgeye aldı, gerekli gaz ölçümünü yaptı ve sızıntının devam etmediğini tespit etti.