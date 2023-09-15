Bingöl'de kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile kamyon çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın içinde sıkıştığı tespit edilen 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL