Bingöl'de Duyarlı Vatandaş Kargaya Su İçirdi

Bingöl'de aşırı sıcaklardan bunalan bir kargaya su içiren duyarlı bir vatandaşın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bingöl'de duyarlı bir vatandaş, aşırı sıcaklardan dolayı bunalan kargaya su içirdi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de hava sıcaklıklarında artış yaşanıyor. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere kentte hava sıcaklığının yaklaşık 37 dereceye çıkması beklenirken, sıcak havadan bunalan hayvanlar da serinlemek için gölgelik alanlara gidiyor.

Bingöl'de üniversite bahçesinde sıcaktan bunalan kargayı fark eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Yıldırım, kargaya elleriyle su verdi.

Serinleyen karga, su ikramından sonra Yıldırım'ın omuza çıktı. Yıldırım, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - BİNGÖL