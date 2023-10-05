Bingöl'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ailesi tarafından kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karlıova ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Abdurrahman Çaculdak'a ait evde, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada evin bahçesinde olan aile, yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan evin içinde ismi öğrenilemeyen 4 yaşındaki bir çocuğun kaldığını fark eden aile eve girerek çocuğu dışarıya çıkardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, durumunun iyi olması üzerine ailesine teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.